Un « foodtruck » à Sept-Îles

La pause forcée l’été dernier pour les opérations des Terrasses du Capitaine et du Casse-croûte du pêcheur n’a pas une connotation négative. Les propriétaires des deux restaurants, Frédérique Néron, Gabrielle Néron, Michel Bourque et Jean-François Fournier, ont pu souffler et travailler sur bon nombre de projets.

« C’est la première année qu’on voyait ce qui se passe », a souligné Frédérique.

Le quatuor a acquis le Casse-croûte il y a sept ans, et, un an après, les Crevettes de Sept-Îles (Terrasses du Capitaine/Poissonnerie Soucy).

Usine 4.0

Parmi les projets, il y a celui d’usine 4.0 avec le Cégep de Sept-Îles et l’Institut Technologique de Maintenance Industrielle (ITMI) pour la gestion des stocks en lien avec la Poissonnerie.

« On veut optimiser notre façon de faire, en gardant certaines choses de façon manuelle (crevettes décortiquées). La saison est très courte pour tout faire », a mentionné Frédérique.

Un plan d’agrandissement pour un espace d’entreposage est aussi dans les projets. Le groupe travaille pour la recherche de fonds. « La pandémie aura brassé les cartes », a-t-elle ajouté.