La SAQ veut déménager

L’achat de vos provisions de vins, spiritueux et bières devrait se faire dans un nouvel emplacement de la Société des alcools du Québec (SAQ) de Sept-Îles au printemps de 2022.

Après l’époque des succursales de l’avenue Arnaud et du 660, boulevard Laure (SAQ Classique de 1993 à 2004), maintenant occupée par IRIS, et celle actuelle du 649, boulevard Laure (Place des Cormier – SAQ Sélection depuis mars 2004), la SAQ devrait avoir une nouvelle adresse à Sept-Îles avec la relocalisation souhaitée par le bureau mère.

L’emplacement recherché, un local d’environ 6 300 pieds carrés, devra se situer (encore) sur le boulevard Laure, entre le boulevard des Montagnais et la rue Régnault.

« Ce local devra avoir pignon sur rue, sur un niveau, et être situé au rez-de-chaussée. La répartition de la superficie totale devra être de 67% pour l’aire de vente et de 33% pour les espaces dédiés à l’entreposage et au service. Un nombre précis d’espaces de stationnement est également spécifié dans l’appel d’offres public », a fait savoir Yann Langlais-Plante, porte-parole affaires publiques et communications de la SAQ.

« Nos équipes sont présentement à analyser les offres reçues. Nous avons jusqu’au 18 juin prochain pour faire connaître notre décision », a ajouté M. Langlais-Plante. Le nouveau local devra être livré au plus tard le 12 janvier 2022.

Place de Ville?

Selon des informations obtenues par Le Nord-Côtier, une des options serait un nouveau bâtiment dans le stationnement de Place de Ville, où se trouvait il y a jadis Ali-Baba, coin Laure/Smith. Le porte-parole ne peut commenter toute information liée à l’appel d’offres présentement en analyse.

Le bureau mère souhaite compléter la relocalisation et ouvrir cette nouvelle succursale au printemps 2022.

« Enfin, nous ferons connaître d’ici là notre décision quant au lieu choisi avec l’objectif de continuer à bien servir nos clients et toute la communauté de Sept-Îles », a conclu M. Langlais-Plante.