MAMU! Salon emploi autochtone – Édition provinciale

MAMU! Ensemble! Nous voulons promouvoir l’employabilité des Autochtones, leur faire découvrir les compétences requises sur le marché du travail et les aider à atteindre leur potentiel professionnel.

Ces actions contribueront à les stimuler et les motiver, à accroître leur fierté, tant personnelle que culturelle, et à promouvoir leurs réussites.

Cette nouvelle édition virtuelle, qui regroupe nos quatre régions (Montréal, Québec, Sept-Îles et Val-d’Or), aura aussi pour retombée d’encourager d’autres Autochtones des milieux urbains à s’informer sur nos programmes et services, à réseauter avec les employeurs et à se trouver un emploi, et ce, à l’échelle provinciale.

Clavardez avec les exposants le 26 mai

Les exposants seront connectés au clavardage pour répondre à toutes vos questions de 9 h à 18 h, par écrit ou vidéo.

Le 26 mai, vous pourrez :

postuler aux offres d’emploi ;

visiter les kiosques ; et

contacter les exposants

Plus de 1 500 postes à pourvoir

Des entreprises et des organismes de tous les secteurs seront présents et disponibles, tels que : santé, services gouvernementaux, tourisme, travaux publics, etc.

Tentez de gagner des cartes-cadeaux et un portable

Les prix de participation seront tirés tout au long de la journée. En visitant le salon, vous pourrez non seulement trouver votre prochain emploi ou votre nouvelle carrière, mais également gagner des cartes-cadeaux de 25, 50 et 100 dollars. Le grand gagnant à la fin de la journée remportera un Lenovo ThinkPad E14!

À noter dans votre agenda le 26 mai

Clavardage de 9 h à 18 h

Vidéo de la prière d’ouverture à visionner

Mot de clôture et tirage d’un portable à 17 h

Pour vous inscrire : https://mamu-salonemploiautochtone.easyvirtualfair.com.

MAMU! Salon emploi autochtone est organisé par les services de la Stratégie urbaine de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) avec la participation financière du RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal.