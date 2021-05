Déconfinement : fin du couvre-feu le 28 mai?

C’est ce mardi 18 mai que le premier ministre du Québec François Legault dévoilera son plan de déconfinement pour l’été 2021.

Selon les premières informations de la Tribune de la presse parlementaire de Québec, le couvre-feu pourrait être levé le 28 mai dans l’ensemble de la province.

La même journée, les restaurants des zones rouges pourraient avoir l’autorisation de rouvrir leurs terrasses.

Le tout reste à confirmer. Plus de détails viendront lors de la conférence de presse prévue à 17 h. Le premier ministre François Legault devrait être accompagné de son ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.