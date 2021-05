Des cliniques de vaccination avec et sans rendez-vous sont offertes aux personnes de 18 ans et plus sur la Côte-Nord. Photo iStock

Nouvelles cliniques de vaccination pour les 18 ans et plus

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord invite les personnes de 18 ans et plus à profiter des cliniques de vaccination sans rendez-vous qui se dérouleront à Baie-Comeau et Sept-Îles le mercredi 19 mai, de 17 h 30 à 19 h 40.

La distribution des coupons s’amorcera à 16 h le même jour au centre Laflèche à Baie-Comeau et au Carrefour La Baie à Sept-Îles. Seules les premières doses de vaccin seront administrées.

De plus, des cliniques de vaccination avec rendez-vous seront offertes la semaine prochaine dans les municipalités de Pentecôte, Gallix, Baie-Trinité, Godbout, Franquelin, Chute-aux-Outardes, Sacré-Coeur et Tadoussac.

Les personnes de 18 ans et plus qui souhaitent recevoir leur première dose pourront prendre rendez-vous dès le mardi 18 mai en visitant le quebec.ca/vaccincovid ou en appelant au 1 877 644-4545.