Les grévistes d’ArcelorMittal reçoivent du soutien du sud

Les employés de la filiale ArcelorMittal en Montérégie et à Montréal appuient leurs confrères « du nord » financièrement et se disent prêts à se mobiliser dans la rue s’il le faut.

Cette semaine, les cinq sections locales du Syndicat des Métallos à Contrecoeur, Longueuil et Montréal ont transmis un premier montant de 14 000$. Des montants récurrents et possiblement plus élevés suivront, ont-ils fait savoir.

« Nos confrères et consœurs posent un geste courageux pour qu’une part des profits astronomiques d’ArcelorMittal retourne dans l’économie du Québec », a souligné Yves Rolland, porte-parole du Comité de solidarité de l’acier.