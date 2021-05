La circulation sur le boulevard Laure à Sept-Îles entre la rue Desmeules, à l’ouest, et la rue Maltais, à l’est, se fera que sur une voie au lieu de deux entre 19h et 4h. La cause : inspection et nettoyage de conduites souterraines à plusieurs endroits. Les travaux débutés le 14 mai devrait s’étirer jusqu’à la fin du mois.

