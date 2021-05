Les élèves et les enseignantes du cours d’entrepreneuriat – volet cuisine. À l’avant: Sophie Gagnon (enseignante), Jasmine Beaudin, Lauriane Gauthier, Charles Philippe et Eugénie Bérubé (enseignante). À l’arrière: Alexandre Santerre, Mathis Chassé et Mathis Duchaîne. (Absente: Marie-Laurence Nadeau). Photo : Courtoisie

Le cours d’entrepreneuriat – volet cuisine au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier (CEL’A) profite autant à ses sept élèves qu’à l’ensemble de la population étudiante de l’école. Les jeunes de secondaire 4 des enseignantes Eugénie Bérubé et Sophie Gagnon concoctent et offrent des collations à raison de deux à trois fois par semaine.

Ils sont trois filles et quatre gars à avoir opté pour le cours de cuisine. Avant de se lancer dans les recettes, ils ont eu à faire les démarches pour un concept d’entreprise et travailler pour la recherche de financement. La direction, l’école, s’affiche comme le partenaire financier du projet, projet La Fabrique inscrit dans le cadre du volet scolaire du concours les Dragons Sept-Rivières.

Les élèves ont à choisir les recettes, préparer la liste d’épicerie, concocter les collations et à en assurer la distribution.

Le cours apporte plusieurs aspects aux jeunes. Ils se pratiquent en cuisine, voient au respect des règles alimentaire, soit d’offrir des collations sans allergène, et leur permet de faire leur bonne action.

« Ça nous apprend à être débrouillards et à être autonomes en cuisine », soulignent Jasmine Beaudin et Lauriane Gauthier, deux des élèves du cours.

Le projet tombe encore plus à point dans le contexte de la pandémie alors que les élèves du CEL’A n’ont pas accès à la cafétéria ni à la coop étudiante pour se remplir le bedon.

« C’est super apprécié. Il y a beaucoup de jeunes qui ne déjeunent pas. C’est en demande, on pourrait en faire tous les jours si on pouvait. C’est un plus le projet cette année », soutiennent les deux enseignantes, Mme Bérubé et Mme Gagnon.

Dans les années précédentes, le cours d’entrepreneuriat – volet cuisine dépendait de l’implication financière de la Maison de la famille de Port-Cartier, de sorte que c’était possible qu’une à deux fois par mois.

L’apport cette année de la direction du CEL’A permet de bonifier l’offre. Quelque 175 portions, parfois plus, de muffins, de salades de fruits, de barres tendres maison, de yogourts glacés aux fruits, de boules d’énergie, de galettes déjeuners ou autres sont servis chaque fois.

« On insiste sur des recettes santé et faire les bons choix alimentaires », concluent les deux enseignantes.