Au tour du F.-A.-Gauthier d’arriver à la rescousse du Saaremaa I

On aperçoit le F.-A.-Gauthier dans le port de Baie-Comeau vendredi. Il poursuit ses essais en mer, mais avec des passagers à bord en raison d’un problème électronique au Saaremaa I. Photo Caroline Girard

Le F.-A.-Gauthier ne devait pas réaliser ses essais en mer avec des passagers à bord, mais la donne a changé depuis jeudi en raison d’un problème électronique sur le Saaremaa I.

C’est donc au tour du F.-A-Gauthier de venir en renfort au navire de relève à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

« On poursuit les essais en mer, mais avec des gens à bord », a mentionné Alexandre Lavoie, porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ). La récolte de données se poursuit et avant le retour en service du F.-A.-Gauthier de façon régulière, quelques semaines seront encore nécessaires.

À la suite de la découverte d’un problème de programmation touchant l’un de ses propulseurs, il a été décidé de garder à quai le Saaremaa I. Un représentant du manufacturier est sur place.

« On avait une maintenance planifiée (pour le Saaremaa I) et on a découvert qu’il y avait un problème de programmation », poursuit M. Lavoie, en parlant d’un contact qui ne se ferait pas. Selon lui, il était hors de question que le traversier assure les liaisons tant que les correctifs n’auront pas été apportés.

Aussi, depuis la traversée de jeudi après-midi, c’est le F.-A.-Gauthier qui assure le service entre les deux rives et il y restera tant que le besoin sera là.

Dans les prochains jours, les voyageurs embarqueront à bord de l’un ou de l’autre des navires, mais chose certaine, le service sera assuré, conclut M. Lavoie.