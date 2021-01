2020, une année libératrice pour Marie Eve Vollant

2020, une année de fou, une année libératrice pour l’Innu de Uashat Marie Eve Vollant. Le confinement en mars et pour les mois qui s’en sont suivis aura permis à la femme qui a célébré la quarantaine le 12 février de se recentrer sur elle-même, de s’enlever un poids intérieur, un passé marqué notamment d’abus sexuels dont elle a été victime dans son enfance.

Ce pardon, ce « lâcher prise », a pris forme le 23 avril lorsque Marie Eve, qui a grandi à Pessamit, a décidé de se raser les cheveux au profit de l’Élyme des sables.

Son passé, elle l’aura partagé lors de sa participation à Rire sans tabous, épisode qui sera diffusée sur Ztélé (voir autre texte – plus bas).

« Ce défi tête rasée, ç’a été une coupure avec mon passé. Ç’a aussi diverti et ç’a rapporté de l’argent », a-t-elle mentionné.

Les mois précédents ce premier nouveau jour, passés en grande partie dans sa tente érigée dans sa cour, n’ont cependant pas été de tout repos. Elle dit en avoir pleuré un coup, « vidé des bouteilles de gin ».

À la mi-avril, elle a décidé de passer à autre chose, de trouver une « paix intérieure ». Un premier pas été fait avec le coco rasé.

Elle avait déjà retrouvé de saines habitudes de vie par l’alimentation quand elle a décidé d’ajouter l’activité physique à son quotidien. Elle s’est mise à bouger, à la marche, dès la mi-mai.

« En marchant, tu as le temps de penser en tabarouette. Il y a beaucoup de prise de conscience », souligne-t-elle, avec le sourire, un caractère de sa personnalité appréciée, qui aura cependant caché d’autres facettes autrefois. « Tout le monde connaît Marie Eve comme une fille qui rit tout le temps, qui est partout. Ça devenait épuisant de cacher ça (son passé) ».

Des kilomètres et des kilomètres, Marie Eve en a marché depuis mai, plus de 500. De Uashat au parc Ferland, de Uashat à Mani-utenam. En moins d’un an, elle dit avoir perdu 68 lb. Une libération intérieure, mais aussi physique. Elle aura fait son propre chemin.

Elle s’épanouit également dans ses fonctions de coordonnatrice aux services complémentaires pour le secteur de l’éducation à ITUM, touchant principalement aux sports et aux saines habitudes de vie.

« Pour continuer d’être énergique, je me devais de me recentrer, de me libérer de ce poids ».

Chapeau!

Rire sans tabous, mais aussi pleurer sans tabous

Marie Eve Vollant fait partie de ceux et celles, issus des Premières nations du Québec, qui se confieront, à livre ouvert, à l’humoriste bien connu Jean-François Mercier, animateur de l’émission Rire sans tabous, épisode diffusée pour une première fois ce mercredi 6 janvier à 21h.

La femme de 40 ans démystifiera l’histoire, les mythes et les réalités des peuples autochtones, Moment fort, autour d’un feu de camp réunissant les participants et l’animateur, elle a décidé de parler de son passé, celui où elle a été victime d’abus sexuels.

« Les sévices sexuelles dans les communautés, c’est un fléau », dira-t-elle lors de l’émission tournée dans les Laurentides en août. Un passé qui l’aura conduit vers la consommation d’alcool et de drogue. « Mais je n’en veux plus », ajoute-elle à Jean-François Mercier, lors d’un extrait partagé sur la page de Ztélé.

« J’étais dans la lune et c’est là que ç’a sorti », a-t-elle mentionné, pour expliquer en entrevue pourquoi elle s’est ouverte sur son passé.

Ce « coming out », c’était, d’une façon, la fin d’un long processus. Elle dit avoir longtemps fui dans le passé en lien avec ces histoires, et des démarches qui n’avaient rien donné. « Je me suis refoulée. J’avais appris à vivre avec ces éléments destructeurs. »

«Ça m’a grugé longtemps. D’en avoir parlé, ce n’est pas pour banaliser, ni d’accepter, mais pour lâcher prise », a-t-elle confié au Nord-Côtier.

Marie Eve n’a pas que raconté son passé à Rire sans tabous. Elle a parlé du peuple autochtone un peuple résiliant, fort. « Les Innus, ce sont de grands rieurs, qui font preuve aussi d’autodérision ».

« Monsieur et madame tout le monde avait un message à passer. Mon but n’est pas de faire brailler tout monde, mais c’est mon histoire », renchérit-elle lors de l’entretien avec le journal. « Je savais qu’il y aurait de grandes choses qui allaient se passer ici », a-t-elle lancé lors de l’émission.

Sa participation à Rire sans tabou, elle la doit à un ami qui lui a parlé de l’émission en avril, « que je serais assez folle pour y participer », nous a-t-elle dit en entrevue. Elle savait que l’épisode porterait sur les Premières nations, mais n’avait aucune idée jusqu’où elle se confierait.

Marie Eve Vollant, une femme libérée!

Rediffusions de Rire sans tabous :