2019 en photos

Il n’y a rien d’exhaustif dans cette revue de 2019 en images. On aurait pu vous présenter chacun des douze derniers mois, mais certains événements de l’actualité ont retenu l’attention maintes fois. Allez donc savoir quoi!

Le Saaremaa I, l’Apollo, le F.-A.-Gauthier, le Jos-Deschênes II, le Armand-Imbeau II, et même le CNM Évolution, chacun de ces traversiers pourraient figurer en photo! Bris mécaniques! Conditions météorologiques défavorables, collisions avec les quais, tout au pluriel! C’est un court résumé de la saga 2019 des traversiers, que ce soit entre Matane et la Côte-Nord ou entre Tadoussac et Baie-Saint-Catherine. Un p’tit 2$ que la STQ fait partie du Bye-Bye 2019? Photo Alexandre Boudreau