20 ans déjà pour la Troupe Sans Détour

Pour souligner cet heureux événement, la Troupe Sans Détour présentera la pièce d’autofinancement 20 ans les 6 et 7 mars à 19 h 30 au gymnase de la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles. Avec une bonne dose d’humour, les comédiens ramèneront certains personnages de ses anciennes productions. C’est à nouveau Bernard Fortin qui en signe les textes et la mise en scène.

Avant même la fondation de la Troupe Sans Détour, Bernard Fortin écrivait déjà des pièces pour les organismes communautaires. Il a continué à le faire au travers de cet organisme culturel qui souffle ses 20 bougies. Dans cette nouvelle production, il a voulu ramener certains personnages de ses premières productions. « Le contexte est plus actuel. Ils ont évolué », tient-il à préciser.

L’humour est toujours un ingrédient que l’on retrouve dans les pièces de théâtre de cet auteur nord-côtier. « C’est toujours omniprésent. Il faut dédramatiser ce que l’on vit », insiste-t-il. Si on prend une situation et on l’amplifie, on se fait du mal à soi-même. L’humour fait en sorte qu’on se demande si c’est aussi grave qu’on le croit. Très souvent, on réalise que non. »

Tout le contenu de la pièce 20 ans tourne autour de cet anniversaire et se veut un prétexte à célébrer. « Je suis un gars politisé. C’est l’actualité du jour qui est mise de l’avant. À travers une rupture qui n’est pas uniquement amoureuse, on en profite pour parler de l’historique de la Troupe. Cependant, c’est fait de manière très subtile », explique-t-il.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ auprès des comédiens ou de la secrétaire du conseil d’administration de la Troupe Sans Détour, Jeannine Otis, par téléphone au 418 927-2802. Il sera également possible de s’en procurer à la porte lors de l’une ou l’autre des deux représentations.