1res fois : Louis-Jean Cormier retrouve Cinq up!, 25 ans plus tard!

Les Septiliens, fin trentaine, début quarantaine, ont certainement replongé dans leurs souvenirs de la fin de leur adolescence jeudi (25 février) s’ils ont écouté, 1res fois, émission de Véronique Cloutier sur Ici Radio-Canada. Louis-Jean Cormier était un de des deux invités de l’émission.

Ses débuts dans la musique ont été au cœur des souvenirs de son parcours, avec notamment Kalembourg, mais aussi Cinq up! Le Septilien a d’ailleurs renoué avec ses comparses de l’époque, Hubert Cotton, Stéphane Déraspe et Danny Déraspe, le temps d’une chanson, You Give Love a Bad Name de Bon Jovi.

