150 000$ pour Centraide Duplessis

L’Aluminerie Alouette, en collaboration avec l’ensemble des employés de l’entreprise, vient d’annoncer une contribution de 150 000$ à Centraide Duplessis.

Des centaines d’employés de l’aluminerie se sont généreusement engagés à faire don d’un peu plus de 50 000 $ par déduction à la source. L’entreprise contribue avec un montant équivalent pour un total partiel à 100 000 $. La pandémie a accentué la nécessité d’aider les gens.

« Chez Aluminerie Alouette, grâce notamment à notre équipe engagée, nous avons pu poursuivre nos opérations malgré le contexte sanitaire. D’autres, au sein de notre communauté, vivent des moments plus difficiles. Il nous fait donc plaisir de répondre présents à cette occasion », souligne M. Huot, président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, par voie de communiqué.

« Aluminerie Alouette est un partenaire majeur de nos campagnes depuis plusieurs années et les efforts fournis par leur équipe ont toujours apporté de grands résultats. La générosité de l’entreprise et de ses employés ne cesse de nous étonner. Cette année plus que jamais, la bonification de 50 000 $ est un cadeau du ciel pour les organismes qui en bénéficieront », affirme la directrice générale de Centraide Duplessis, Joannie Francoeur-Côté.

Depuis le début des années 2000, l’aluminerie de Sept-Îles a versé plus de 2 250 000 $ à Centraide Duplessis. Ces dons ont permis de nourrir, vêtir et loger des gens dans le besoin, mais aussi de briser l’isolement social des aînés et personnes vivant avec un handicap, tout en encourageant l’action bénévole et de soutenir la réussite des jeunes de diverses façons.