11 médailles pour les judokas de Sept-Îles et Port-Cartier à Edmundston

Crédit photo : courtoisie

La saison de compétitions est bien lancée pour les athlètes de l’Académie de judo de Sept-Îles et du Club Judokan de Port-Cartier. Huit d’entre eux étaient en action au Championnat de l’est du Canada, en fin de semaine dernière, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Les Septiliens Jérémy Labrie et Yohan Chouinard revendiquent chacun une médaille d’or. Le premier a décroché le titre chez les U18 moins 81 kg, le second chez les U21 moins 100 kg. Chouinard a aussi récolté l’argent chez les Seniors moins 100 kg et dans la catégorie Open chez les U21.

Josie-Anne Synnot est aussi repartie du Nouveau-Brunswick avec une médaille d’argent, prenant place sur la deuxième marche du podium chez les U21 moins 78 kg. Jean-Pascal Coulombe a mis la main sur deux médailles de bronze, acquises chez les U18 et Seniors moins 66 kg.

Marie-Pier Labrie s’est classée cinquième chez les U18 moins 63 kg, une nouvelle catégorie pour elle. Francis Villeneuve (U16) était aussi de la compétition pour l’Académie de judo de Sept-Îles.

Médaillés port-cartois

Du côté du Club Judokan de Port-Cartier, ses deux participants, qui s’entraînent maintenant au Centre national à Montréal, ont grimpé sur le podium. Nicolas Lévesque a remporté l’or chez les U21 moins 90 kg et le bronze chez les Seniors de la même catégorie de poids. Jérémie Lapointe a été décoré du bronze chez les U21 moins 81 kg et de la même couleur de médaille dans la catégorie Open, encore là chez les U21.

Les deux organisations de judo de l’est de la Côte-Nord enverront une fois de plus des athlètes en compétition cette fin de semaine, cette fois, dans la Vieille Capitale, pour la Coupe Daniel Hardy. Ça se passera au PEPS de l’Université Laval.