10e édition de Bateau-Dragon Sept-Îles ce samedi

Crédit photo : Bateau-Dragon Sept-Îles

250 pagayeurs fileront sur le lac des Rapides ce samedi 21 juillet pour le 10e anniversaire de l’évènement Bateau-Dragon. Depuis le début de la semaine, les équipes se préparent pour la compétition amicale et sont amenées au passage à développer leur esprit d’équipe.

La frénésie commence à se faire sentir chez les 12 équipes participantes à la compétition. Les pratiques ayant lieu chaque soir depuis le début de la semaine, les pagayeurs se préparent à donner le meilleur d’eux-mêmes.

«Même si c’est une compétition amicale, je peux vous dire qu’ils ont tous la volonté de gagner!», affirme le coordonnateur de l’évènement et directeur de Transit Sept-Îles, Doris Nadeau. «Les ayant vus à l’œuvre depuis lundi, ça fait toujours du bien de voir les amitiés qui se développent entre les membres d’une équipe, et même entre les différentes équipes. Ça fait partie de l’objectif de l’évènement ça aussi!», poursuit-il.

Certains se rappelleront que quelques courses avaient dû être annulées l’année dernière en raison des conditions météo. Les organisateurs espèrent un scénario plus favorable cette année.

«On est heureux de savoir et de vous annoncer qu’il fera très beau et que la journée ne sera pas venteuse du tout, c’est une excellente nouvelle», souligne M. Nadeau.

Esprit équipe

L’objectif principal étant d’amasser des fonds pour Centraide Duplessis et Transit Sept-Îles, Bateau-Dragon ratisse toutefois un peu plus large.

«C’est aussi de garder notre monde à Sept-Îles, d’un point de vue touristique. On travaille aussi à faire du «team building», que l’esprit d’équipe se développe chez les participants et que ça se répercute par la suite dans leur milieu de travail». La compétition est avant tout un travail d’équipe, la performance est en effet directement liée à la coordination des 20 pagayeurs dans l’embarcation. Si la cadence est maintenue, que les instructions sont suivies et que tous travaillent ensemble, l’équipage a de bonnes chances de gagner mentionne Doris Nadeau.

«Et si on est capable de faire ça lors d’une compétition amicale, il y a fort à parier qu’on continuera à travailler ainsi au bureau. En pratiquant ensemble chaque soir et en se voyant en dehors du cadre du travail, ça développe l’écoute et le besoin d’être attentionné les uns envers les autres», explique Doris Nadeau.

Nouveauté cette année, Tourisme Sept-Îles et Atelier Laforge organisent des tours de ponton, moyennant quelques dollars. Les visiteurs, par groupe de six, pourront ainsi voir les courses de plus près. Pour ce qui est de la compétition, les courses préliminaires auront lieu dans l’avant-midi pour déterminer dans quelle catégorie se qualifieront les équipes. Elles se classeront dans les catégories Feu, Terre, Mer ou Verre. Les finales commenceront à 13h. Par la suite, il y aura les courses défis de 1000 mètres, soit quatre fois la longueur des courses régulières.

L’évènement ayant lieu tout juste avant le début des deux semaines de vacances de la construction, le coordonnateur espère voir la population en grand nombre ce samedi 21 juillet au lac des Rapides. «C’est une belle façon d’amorcer les vacances!»