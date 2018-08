10 millions de Mustang depuis 1964

Ford a atteint un jalon important en vendant la 10 millionième Mustang cette semaine. Le modèle produit à l’usine de Flat Rock, au Michigan, est un cabriolet GT 2019 blanc Wimbledon équipé d’un moteur V8 de 460 chevaux, d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La première Ford Mustang comportant un numéro de série (NIV 001), produite en 1964, était de la même couleur et du même modèle, avec une boîte de vitesses manuelle à trois rapports et un moteur V8 développant 164 chevaux. Ford célèbre cette étape importante en organisant des célébrations pour les employés au siège social de Ford à Dearborn et à l’usine de montage de Flat Rock. Il y aura, entre autres, le survol de trois avions de combat datant de la Seconde Guerre mondiale, les Mustang P-51, et une parade des Mustang produites depuis plus de cinq décennies de Dearborn à Flat Rock, où les Mustang sont actuellement fabriquées. Au cours de ses 54 années de production, la Mustang a aussi été construite à San Jose, en Californie, à Metuchen, au New Jersey, et à l’usine de production de Mustang originale à Dearborn, au Michigan.

Voici quelques dates importantes dans l’histoire de la Mustang

Lancements importants de Mustang (par année-modèle)

2019 Lancement de la Mustang Bullitt de 480 chevaux

2018 Style revu, nouveau moteur V8 de 5,0 litres de 460 chevaux et ensemble hautes performances II

2015 Lancement de la Mustang de 6e génération, la première avec une suspension arrière à roues indépendantes et de la Shelby GT350/GT350R avec vilebrequin à plat et moteur V8 de 5,2 litres

2012 Première Boss 302 depuis 1971 avec un moteur V8 de 444 chevaux

2011 Lancement de la toute nouvelle Mustang GT avec moteur V8 de 5,0 L d’une puissance de 412 chevaux

2008 Retour de la légendaire Mustang Bullitt

2007 Retour de l’ensemble spécial Californie

2004 Après 40 ans, déménagement de la production de Mustang de l’usine de montage Dearborn à l’usine de montage Flat Rock à Flat Rock au Michigan

2003 Retour de la Mustang Mach 1 avec prise d’air dynamique Shaker sur le capot

2001 Lancement de la Mustang Bullitt d’édition limité, hommage au film du même titre

2000 Retour de la troisième Mustang SVT Cobra R de course

1993 Lancement de la Mustang SVT Cobra à production limitée

1984 Lancement de la Mustang SVO

1982 Retour de la Mustang GT après une absence de 12 ans

1979 Lancement de la plate-forme de style européen « Fox » sur la Mustang

1976 Ajout de la Cobra II à la gamme

1974 Lancement de la Mustang II durant la crise du pétrole, aucun moteur V8 offert avant 1975

1970 Prise d’air dynamique Shaker offerte pour le capot

1969 Présentation de la Boss 302 et de la Boss 429 hautes performances

1968 Apparition de la Mustang 390 GT avec Steve McQueen dans le film « Bullitt »; lancement du moteur Cobra Jet 428

1965 Présentation de la Shelby GT350; lancement de la Mustang 2+2 avec toit entièrement décapotable

* Bullitt ainsi que tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des marques de commerce enregistrées de Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)