1 250 km de vélo pour venir voir la belle-famille

Émile Lord, 27 ans, est un mordu du vélo. Le Montréalais n’était pas venu sur la Côte-Nord depuis une quinzaine d’années. À défaut d’une ballade au pays de l’Oncle Sam qu’il n’a pu réaliser en raison de la fermeture de la frontière américaine, il a décidé de venir voir la belle-famille, celle de sa copine Maude Vu Ngoc, à Havre-Saint-Pierre. Rien de moins que près de 1 250 km à vélo… pédalés en six jours.

« J’avais en tête un gros voyage de vélo cet été. La province est grande, et je rêvais de retourner sur la Côte-Nord. Les étoiles étaient alignées avec ma copine qui voulait y aller », a-t-il mentionné en entrevue. Son amoureuse a fait le trajet en voiture en compagnie de son frère et d’une amie.

Émile a amorcé son périple le 16 juillet. Il aura gagné Havre-Saint-Pierre le 25 juillet, après les trois nuits précédentes passées sur la plage à Matamec.

Sa dernière visite sur la Côte-Nord remontant à quelques années, ses souvenirs de ce qui l’attendait étaient loin. « J’avais oublié certaines côtes. J’ai eu de bons rappels à l’ordre », a-t-il raconté, faisant allusion à la portion Sainte-Anne-de-Beaupré/La Malbaie et Baie-Comeau/Sept-Îles. « Ç’a été des bouts rough. »

Ses journées en vélo ont varié entre 8h et 11h. Son plus long tronçon aura été celui de Baie-Comeau à Sept-Îles, près de 240 km.

Nature et chaleur

L’ingénieur en construction s’est gâté pour près de la moitié des nuits, ayant délaissé la tente pour deux dodos, un chez un ami à Québec et l’autre dans un hôtel à Baie-Comeau. Il s’est aussi régalé de produits du terroir, notamment les fruits de mer.

Ce qu’il retient de cette aventure, l’accueil des gens dans les petites villes, les communautés. « C’est de voir comment la mentalité évolue au fur et à mesure que le parcours devient linéaire. « Moins il y a de gens, plus c’est chaleureux. Il y a aussi les paysages à couper le souffle, la toundra, la forêt boréale. »

Le Montréalais conserve de beaux souvenirs de son arrivée à Havre-Saint-Pierre, accueilli en héros par la belle-famille, hébergé chez l’oncle et la tante de sa copine, Jérôme Cormier et Francine Dupuis.

Il aura grandement apprécié pédaler de Sept-Îles jusqu’au point final, entouré d’une « nature intouchée, où tu es seul au monde. On oublie que la nature de la Côte-Nord est pure et sauvage. » Il ne l’aura cependant pas eu facile pour cette partie de la route 138. Deux crevaisons, coup sur coup. Il a prié pour ne plus en avoir, car il s’est retrouvé sans pneu supplémentaire.

Côté météo, « j’ai été choyé des journées, mais je me suis aussi pris quelques jours de pluie. »

Toujours plus!

Émile n’en était pas à un premier long voyage à vélo et ce ne sera certainement pas le dernier non plus. Celui qui a fait le tour de la Gaspésie en 2019 aimerait se rendre jusqu’au sud des États-Unis, ou même traverser le Canada. Rien de moins!

« Je passe ma vie en vélo dans la ville, donc faire plus que cinq, six kilomètres, c’est ce que je veux. »