Yvan Pedneault: Poursuivre sa lancée

Crédit photo : Courtoisie

Après s’être fait connaître d’un large public à la suite de sa participation à La Voix en 2016, où il s’est rendu en grande finale, Yvan Pedneault s’apprête à lancer un premier album éponyme sur le marché, le 12 mai. Une étape marquante de son parcours musical qu’il appréhende avec beaucoup d’assurance.

Pleinement investi dans ce projet, le Septilien espère simplement que les gens sauront le soutenir dans cette aventure sur disque. «L’album a différentes couleurs. J’espère juste que les gens puissent faire l’écoute de toutes les chansons avant de le juger. C’est ce qui me préoccupe. Parfois, les gens ont le jugement facile», constate-t-il.

Reconnu à titre d’interprète, il a investi plusieurs mois de travail pour en arriver à trouver son identité sur le plan musical. «Je me suis assis avec le réalisateur de mon album et on a fait des ébauches de chansons dans différents styles. J’aurais pu m’arrêter à un style et je ne l’ai pas fait. Une décision que je ne regrette aucunement, avance-t-il. J’ai une versatilité que plusieurs chanteurs n’ont pas. C’est une force que j’exploite.»

À son image

Un contenu qui démontre la diversité de ses goûts musicaux. «On voulait voir ce qui me collait le mieux à la peau, explique-t-il. Les contrastes que l’on retrouve sur ce disque me représentent bien. J’aime les ballades, mais je suis aussi un gars énergique. Je voulais que son contenu puisse bien se transposer en spectacle et je considère que c’est un exercice réussi. (…) On va m’identifier à ce premier album. C’est important qu’il soit à ma couleur.»

Même s’il n’a pas écrit toutes les chansons, Yvan Pedneault a prêté une attention particulière à la qualité de leur texte. «Une fois que j’avais trouvé mon style, on m’a proposé certaines chansons. Pour les choisir, je devais en apprécier leur texte. Je devais pouvoir m’y reconnaître. C’était pour moi un élément important», précise-t-il.

Un horaire chargé

En tournée de spectacles un peu partout au Québec, l’interprète septilien participera au numéro d’ouverture du Gala Artis, diffusé à TVA le 14 mai. Comme si ce n’était pas suffisant, il se mettra au travail pour British Story Show au cours des prochaines semaines. Une revue musicale qui l’amènera à côtoyer Renée Wilkins, Marc-André Fortin et Pascal Dufour. Des chansons des Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Adele, Queen et Bee Gees seront à l’honneur.