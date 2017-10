Wayne Malouin se présente comme candidat au parc Ferland

Crédit photo : Courtoisie

La conseillère sortante Guylaine Lejeune fera face à un adversaire dans le parc Ferland. Wayne Malouin se présente pour apporter une vision «plus jeune» et plus «entrepreneuriale» au conseil de ville.

Vice-président du Vieux-Quai en Fête et tête d’affiche à Sept-Îles et Port-Cartier du présent Défi Têtes à prix de l’Association du cancer de l’Est du Québec, Wayne Malouin se présente pour «donner un peu plus de jeunesse, plus de dynamisme, à la Ville de Sept-Îles».

Le candidat souhaite aussi apporter une «vision de développement économique» parce qu’il trouve que «présentement, ça ne bouge pas ben ben». Résident du secteur Ferland, Wayne Malouin «souhaite une excellente campagne» à Guylaine Lejeune. «Je me présente dans le district pour une raison purement politique et non personnelle», a-t-il affirmé.