Wapikoni mobile: une escale «concluante» à Uashat

Crédit photo : Chantale Gascon

Le 28 août au Musée Shaputuan, une équipe de production du Wapikoni mobile a complété un séjour à Uashat. Un moment au cours duquel six films ont été projetés sur un écran géant, dont les quatre réalisés lors de cette escale. À cela se sont ajoutés des prestations musicales et le service d’un buffet. Plus d’une soixantaine de personnes avaient répondu à l’invitation.

Une escale du Wapikoni mobile que son intervenante jeunesse, Chantale Gascon, n’hésite pas à qualifier de concluante. «Les participants sont arrivés avec des idées précises. Il y a déjà des portes ouvertes pour notre prochaine escale en 2018, tient-elle à souligner. Ils ont été plus d’une trentaine à prendre part à l’une ou l’autre des étapes de la réalisation de ces courts films. On les sentait pleinement investis.»

Ces films abordent des sujets tels que la transmission du savoir traditionnel, l’importance des noms spirituels et les difficultés rencontrées par un policier dans les communautés. «Ça les amène à réfléchir sur leur identité. C’est très enrichissant pour ces participants d’en arriver à mettre à terme un projet de ce genre. Ils n’en ressortent que grandis», conclut Mme Gascon sur une note plus qu’optimiste.

Un outil de communication pertinent

Le wapikoni mobile est un studio de production audiovisuel qui circule dans différentes communautés au Québec et même à l’étranger. Au service de la jeunesse, il met à leur disposition une intéressante voix pour faire entendre leur préoccupation. Il est à noter que tous les films produits lors de cette escale seront mis en ligne d’ici la fin septembre au www.wapikoni.ca.