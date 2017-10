Les Voyageurs en volleyball féminin se feront une idée à Chicoutimi

Crédit photo : Le Nord-Côtier

La saison 2017-2018 des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin, sur le circuit Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (RSEQ Division 2 – Conférence Nord-Est), s’amorce ce samedi 14 octobre. Un premier tournoi à Chicoutimi qui permettra à la formation septilienne, qui compte dans ses rangs sept recrues sur son effectif de onze joueuses, de se faire une idée et de tracer ses objectifs.

On pourrait faire rejouer la même cassette d’entrevue d’avant-saison, mais c’est la réalité. Tant et aussi longtemps que le premier tournoi n’est pas joué, les formations ne peuvent pas vraiment se faire une idée sur ce qui les attend. C’est le cas au volleyball collégial. Et ce, même avec les ouï-dire.

Cependant, le personnel d’entraîneures des Voyageurs, formé de Lucie Boudreau et des deux Stéphanie, Boudreault et Richard, a une idée de ce qu’il a sous la main, une équipe avec plus de profondeur que l’édition de l’an dernier. La formation compte sur trois volleyeuses de plus. «Ça nous donne plus de possibilités avec l’effectif. On a un beau potentiel à travailler, avec des filles d’expérience au centre (Audrey Devost et Alice Dresdell, deux des quatre vétérans, les autres étant Anabel Michaud et Lyssa Fournier). On a un peu de tout», a mentionné Boudreau.

À l’entraînement depuis pratiquement la mi-septembre, les joueuses des Voyageurs se concentrent en grande partie sur la base; manchette, réception, les balles faciles et l’éthique de travail.

C’est en fin de semaine que la formation septilienne aura un aperçu d’où elle se situe par rapport à ses rivales (Alma, Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien et Chibougamau). «On va avoir une idée générale et on pourra travailler sur nous, mettre les bases pour progresser. On verra ce que les filles ont dans le ventre», a indiqué l’entraîneure-chef.

Maison

Après Chicoutimi, c’est à Sept-Îles que se tiendra le deuxième tournoi du circuit Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord. Ça se passera le 11 novembre. Les Voyageurs pourraient aussi jouer devant les leurs en Championnat régional au mois de mars. Pour ce faire, les volleyeuses septiliennes devront devancer Alma au classement des cinq tournois de la saison.

Gars

Le Cégep de Sept-Îles devait compter une équipe masculine en division 2 (section Québec/Chaudière-Appalaches), mais un nombre de joueur trop limite aura forcé le retrait de l’équipe pour cette saison. Les joueurs s’entraînent tout de même en prévision de l’an prochain.