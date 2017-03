Les Voyageurs gagnent contre Chicoutimi au bon moment!

Crédit photo : (Photo : Courtoisie)

L’équipe de volleyball féminin du Cégep de Sept-Îles n’avait qu’une chose en tête en début de saison; gagner sa demi-finale au Championnat régional (RSEQ Collégial division 2) et obtenir sa place pour celui de la Conférence Nord-Est. C’est chose faite! Les Voyageurs, qui avaient concédé les dix sets joués contre les Couguars du Cégep de Chicoutimi en saison, ont gagné quand ça comptait.

En demi-finale du Championnat régional samedi, à Chicoutimi, les Septiliennes ont trimé dur contre les hôtes, mais elles sont sorties gagnantes au bout de cinq manches (25-23, 20-25, 23-25, 25-14, 15-8).

Assurées de leur place à Sherbrooke pour ce samedi, avec un quart de finale contre la formation du Cégep Garneau (championne en titre) et sa Septilienne Camille Larrivée, les volleyeuses des Voyageurs ont perdu la finale du régional du circuit Saguenay-Lac-Saint-Jean, contre Jonquière, lui arrachant tout de même une manche (35-33, 12-25, 19-25, 15-25).

«C’était un très beau tournoi. Ça aurait été difficile de demander plus. Tout le monde a joué son meilleur volley au moment opportun. On a récolté ce que l’on a semé tout au long de la saison, même si les probabilités n’étaient pas en notre faveur. C’est un match de volley (celui contre Chicoutimi) qui valait la peine d’être vu. On ne se fera pas de cachette que notre plan annuel n’a pas été construit en fonction de la Conférence Nord-Est, mais en fonction de battre Chicoutimi au régional et ce fut une réussite», a mentionné l’entraîneure Stéphanie Boudreault.

La prochaine étape, celle à Sherbrooke cette fin de semaine, c’est le bonus de la saison des Voyageurs et ce sera un match à la fois. «Nous n’aurons que deux pratiques d’’ici la fin de semaine et elles serviront à peaufiner notre jeu. Nous ne connaissons pas Garneau. Notre plan sera donc vis-à-vis notre jeu et nos défis qu’on se fixera et non selon le talent des autres.»

Étoiles

Trois Septiliennes figurent au tableau d’honneur pour la saison 2016-2017 de volleyball collégial division 2, faisant partie des équipes d’étoiles. Chez les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles, on retrouve Jessica Labrecque. Évoluant sous d’autres couleurs, il y a Lysandre Jean (Saint-Félicien) et Marjorie Collin (Rimouski – Ligue Québec/Chaudière-Appalaches).