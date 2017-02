Les Voyageurs amorcent leur saison en force

Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles ont attaqué avec succès leur début de saison sur le circuit collégial de soccer intérieur à sept (RSEQ Conférence Nord-Est). L’effectif des entraîneurs Estuardo Herrarte et Vincent Carbonnelle a connu la victoire à ses deux matchs samedi dernier sur le terrain du Complexe multisports Promutuel de Victoriaville.

La formation septilienne a été plus que convaincante à sa première sortie samedi, disposant des porte-couleurs du Cégep de Shawinigan au compte de 7-1. Elle a répondu très rapidement, enfilant son premier but après seulement dix secondes. Elle a explosé avec six filets en deuxième demie.

Renouant pratiquement sur coup, cette fois contre Granby, les Voyageurs ont conclu la rencontre avec un pointage de 4-3 en sa faveur. «Nos adversaires étaient frais, rapides et dynamiques. De notre côté, la fatigue commençait à se faire sentir. Nous avons joué avec le cœur pour aller chercher la victoire, car Granby était chaque fois revenu au score. À bout d’énergie, les joueurs se sont battus pour forcer le but de la victoire, en fin de match», a fait savoir Carbonnelle.

La troupe du ballon rond du Cégep de Sept-Îles se retrouve en tête du classement après cette première journée du calendrier régulier, une place au sommet partagé avec Drummondville en termes de points.

«Bilan très positif de notre entame de tournoi! Les premières étapes vers la bannière ont été franchies avec succès. Il faut féliciter l’équipe, car les conditions n’étaient pas faciles. Nous sommes arrivés à 3h du matin à Victoriaville, et nous jouions notre premier match à 9h, le deuxième à 11h10, avec à peine une heure de repos entre les deux. La plupart des joueurs sont à leur deuxième ou troisième participation et se connaissent bien. Ils prennent du plaisir ensemble et ont envie de ramener la bannière à Sept-Îles. Notre esprit d’équipe sera essentiel pour la suite», a ajouté l’entraîneur adjoint.

Les Voyageurs reprendront la route dans dix jours pour deux autres affrontements, encore une fois au même endroit, avec comme adversaires Thetford Mines et Victoriaville, à son domicile. Le club septilien ne pourra aborder ses deux matchs à la légère puisque ses rivaux ont chacun soutiré un gain en deux parties samedi dernier.