Voyage musical à Nashville: Les élèves de l’IESI reviennent la tête haute

Crédit photo : Courtoisie

Les élèves du programme Noir & Or musique-études de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) ont effectué un séjour à Nashville, du 28 mars au 3 avril, pour participer en tant qu’Ensemble Jazz au Worldstrides Heritage Festival. Leur participation n’est pas passée inaperçue.

Une fois sur place, ils en ont profité pour visiter les différentes attractions d’une ville qui constitue le berceau du country et une plaque tournante de l’industrie musicale américaine, tous styles confondus. Il est important de préciser que presque toutes les activités proposées lors de ce voyage avaient un lien avec la musique et ont contribué au succès de ce séjour.

Une expérience que ces jeunes garderont sûrement longtemps en mémoire. «C’était vraiment super pertinent et intéressant comme voyage musical. Ça a changé la perspective de tout le groupe sur la ville, le country et ses grandes stars», a expliqué Jacob Beaulieu, élève et batteur du groupe qui est finissant cette année après avoir évolué quatre années au sein de ce programme.

Depuis la création du programme Pop-Jazz de l’IESI, il est à noter qu’il s’agit d’un premier voyage à l’extérieur du Canada. «Lorsqu’ils m’ont demandé d’organiser quelque chose de différent cette année, pour voyager plus loin, il allait de soi que les choix de destinations proposés auraient un lien très étroit avec la musique», a soutenu son enseignante-responsable, Mélissa Chénard

De beaux résultats

Lors de leur participation au Worldstrides Heritage Festival, ce groupe de l’IESI a présenté trois pièces de styles différents, soit Take Five, Charleston et Besame Mucho. Soliste sur cette dernière pièce, Mya Simard a retenu l’attention de son jury et s’est vue décerner le prix «Maestro» pour sa performance. De son côté, l’Ensemble jazz a raflé le prix «Silver 1st».