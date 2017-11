Où voter à Sept-Îles et Port-Cartier

C’est jour d’élections partout au Québec. Voici la liste des bureaux de vote de Sept-Îles et Port-Cartier. Le scrutin se déroule de 10h à 20h. Suivez en direct le dépouillement des votes dès 20h, sur le site web de votre Nord-Côtier. Soyez aussi à l’affût de notre page Facebook pour la couverture de la soirée électorale dans les deux municipalités.

Sainte-Marguerite #1

Centre Marguerite, 524 rue Lapierre et Centre Roger-Smith, 15 O’brien

De Ferland #2

École Bois-Joli, 95 des Chanterelles

De L’Anse #3

École Camille-Marcoux, 1280 rue Fiset

De Marie-Immaculée #4

École Marie-Immaculée, 167 rue Daigle

De Vieux-Quai #5

École Gamache, 532 avenue Gamache et Édifice le Corrossol, 74 rue de Mingan

De Mgr-Blanche #6

Carrefour La Baie, 391 avenue Brochu

De Jacques-Cartier #7

École Jacques-Cartier, 10 rue Johnny-Montigny

Sainte-Famille #8

École Le Boisé, 70 rue Jean-Marc Dion

Moisie- Les Plages #9

Centre communautaire des plages, 717 rue de la Rive et Centre communautaire Wilfrid-Gallienne,220 Chemin des Forges

Port-Cartier

À Port-Cartier, selon le lieu de résidence il est possible de voter aux écoles Mère-d’Youville et St-Alexandre, à l’Agora du Complèxe récréatif et culturel, au Club de l’âge d’or de Pentecôte et au Musée Louis-Langlois.