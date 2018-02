Volleyball : les Macareux, deuxièmes à Gatineau et à Saguenay

Crédit photo : Francis Larrivée

Plusieurs joueuses et joueurs de volleyball de la Côte-Nord ont accru leur volume de matchs à l’approche du tournoi scolaire de cette fin de semaine à Baie-Comeau. Quatre formations civiles des Macareux de la Côte-Nord étaient en compétitions le week-end dernier. Les filles U16 ont très bien fait au Challenge Québec-Ontario, se classant en deuxième place, tout comme l’équipe féminine U17 à l’Invitation Volleyball Québec du côté de Saguenay.

Les volleyeuses nord-côtières U16 de l’entraîneur Yannick Bouchard ont bien fait chez les 17 ans et moins au Challenge Québec-Ontario qui avait lieu samedi et dimanche à Gatineau. Lors de la première journée, les Macareux ont été tout en contrôle, gagnant leur affrontement contre un club de l’Abitibi-Témiscamingue et celui contre une formation des Laurentides, les deux fois en trois manches (3 de 5). «Ça nous a permis d’essayer certaines choses et de bien évaluer les joueuses.»

Première de son groupe, la troupe de Coach Bouchard avait comme premier adversaire dimanche une équipe de Mississauga. «Une solide équipe, assurément un top 10 canadien et sûrement plus. Elles ont tout détruit sur leur passage durant la fin de semaine. Nous y avons goûté également. Ce sont les meilleures serveuses que j’ai vues, et à l’attaque, elles étaient toutes très physiques», a-t-il mentionné pour décrire la formation ontarienne. Les Macareux se sont tout de même rendus à 21 au pointage pour le deuxième set.

La formation nord-côtière a terminé sur une bonne note, disposant du Maverick d’Ottawa en quatre manches. «On a perdu le premier set 21-25, puis nous avons fait de nouveaux ajustements pour contenir leur puissance offensive au deuxième set et le vent a tourné», a indiqué Yannick Bouchard. «Nous avons été solides, impressionnantes en défensive et efficace à l’attaque. Notre réception s’est relevée et a très bien performé.» L’entraîneur a également vanté l’écoute de ses joueuses, ravi également par l’impressionnante camaraderie qui règne pour une équipe rassemblant des joueuses de villes différentes.

Au niveau individuel, les Baie-Comoises Anica Pineault et Catheryne Gagné ont été sélectionnées sur l’équipe d’étoiles de la première division.

À Saguenay

Toujours chez les filles, les joueuses 17ans et moins de Manon Renneteau étaient en compétition à Saguenay. Elles ont terminé en deuxième place, s’inclinant que lors de finale contre les Citadins de Vaudreuil.

«La cohésion entre les filles est très bonne. Une mauvaise séquence en réception en fin de match nous a relayées au deuxième rang», a indiqué l’entraîneure, qui a ajouté trois joueuses à son effectif cette année, question que sa troupe demeure plus combative. Seulement une des trois a pu accompagner les Macareux au Saguenay, les deux autres se trouvant avec l’équipe en tournoi à Gatineau.

À Saint-Lambert

Toujours chez les filles, la formation 15 ans et moins de Maxime Mimeault s’est classée 10e sur 17 à Saint-Lambert pour son deuxième tournoi civil (AAA) de volleyball de la saison. «On méritait un meilleur sort, mais on manquait de combativité, ce qu’on va travailler pour le prochain tournoi à Joliette.»

En Beauce

Du côté des gars U16, en action en Beauce, les joueurs de Julie Bernier se préparent pour les Jeux du Québec cet été à Thetford Mines. «Belle complicité d’équipe, le noyau est formé. Encore du travail à faire, mais les gars font de beaux jeux, ils travaillent bien. Plus de combativité que la dernière compétition. Nous sommes arrivés cinquièmes, mais triple égalité. Nous avons perdu avec les points pour et points contre. Probablement un podium à la prochaine compétition.»