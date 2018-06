Volkswagen va verser un milliard de dollars au gouvernement allemand

Ceux qui croyaient que Volkswagen était au bout de ses peines avec l’affaire Dieselgate n’ont pas encore tout vu. Le gouvernement allemand avait déjà annoncé qu’il allait sévir et maintenant c’est chose faite. Volkswagen devra faire un chèque d’un milliard de dollars d’ici six semaines à l’État régional de Basse-Saxe. Volkswagen a laissé savoir qu’elle accepte de payer l’amende et ne déposera pas de recours. Cette amende met fin à des procédures administratives, mais ne change en rien les procédures en droit privé, notamment les plaintes des clients, ainsi que les enquêtes sur la manipulation d’émissions de NOx . Plusieurs autres administrations allemandes ont également ouvert des enquêtes pour fraude, manipulation de cours de Bourse ou publicité mensongère contre des salariés de Volkswagen et de ses marques Audi et Porche mais aussi de Daimler et de l’équipementier Bosch. Des hauts dirigeants du groupe Volkswagen comme l’actuel grand patron d’Audi, Rupert Stadler, sont personnellement visé par une enquête sur le scandale tout comme les anciens PDG de VW Martin Winterkorn et Martin Müller

Jusqu’ici, le scandale Dieselgate a coûté plus de 25 milliards de dollars au groupe Volkswagen. Le Canada et les États-Unis n’ont plus droit à aucun moteur diesel du groupe qui en fabrique encore pour l’Europe, mais pour combien de temps. L’ironie dans cette histoire, c’est que les ventes ont continué de progresser. Il faut croire que les gens ne semblaient pas trop ébranler par la pollution de leurs modèles et appréciaient surtout l’économie de carburant.