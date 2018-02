Facebook est en constante évolution, que ça nous plaise ou non. Mark Zuckerberg transforme continuellement le réseau social qu’il a mis au monde. Depuis la mi-janvier, les pages occupent de moins en moins le fil d’actualités des utilisateurs. La portée des publications du secteur de l’information en prend pour son rhume. Mais il est facilement possible de rester à l’affut de ce que votre Nord-Côtier vous offre sur sa page Facebook.

Vous êtes près de 15 500 à «aimer» notre page, et quelque 15 225 à y être «Abonné». C’est cette dernière avenue qui vous permettra de ne rien manquer de nos nouvelles, concours et autres publications. Cliquez sur le bouton Abonné (ou «S’abonner » sur mobile) ou Déjà abonné, et par la suite, sur «Voir en premier». Comme ça, vous ne devriez rien manquer.