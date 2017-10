La Voie se refait une beauté

Crédit photo : Courtoisie

Le mur d’escalade du Cégep de Sept-Îles s’est refait une beauté. Réparation des parois de bois, peinture et nouvelles prises. La Voie, en place depuis 1991, est accessible depuis vendredi pour une nouvelle saison.

Les habitués et les nouveaux pourront trouver de nouvelles voies sur le mur d’escalade du Cégep de Sept-Îles, version 2017-2018. Des ajustements au niveau de difficultés ont été apportés.

Les travaux sont le fruit du dévouement des piliers du mur La Voie, les moniteurs Simon Migneault et Jean-Pierre Larrivée, assistés également de Mathieu Stuart. En cours d’année, ils seront épaulés par l’étudiante Anne Bontour et par François Bérubé et Sandra Coulombe.

«On est fier de la réfection du mur et on remercie Jean-Pierre et Simon pour leur travail ainsi que les tous bénévoles impliqués», a souligné Caroline Mailloux, responsable à la vie étudiante au Cégep de Sept-Îles.

La population peut profiter de l’installation du Cégep les mardis de 19h à 22h et les vendredis de 17h à 22h. En raison du faible achalandage le samedi, la plage horaire du vendredi a été allongée, et c’est ce même soir, à compter de 19h, qu’il est possible de suivre la formation pour être accrédité. Plus d’informations au www.facebook.com/murlavoie/.

Et parlant d’escalade, cette discipline fera son entrée comme sport aux Olympiques de 2020. Qui sait, vous serez peut-être un futur olympien!