La Ville veut revitaliser le «parc des écureuils»  

Crédit photo : Nancy Gagnon

La Ville de Sept-Îles envisage revitaliser le parc Aylmer-Whittom. Tourisme Sept-Îles a été mandaté pour lui trouver de nouvelles vocations et sonde présentement la population septilienne sur son utilisation du site.

Véritable attrait pour la région, le parc Aylmer-Whittom a été quelque peu délaissé ces dernières années convient Patrick Gwilliam, directeur général à la Ville de Sept-Îles.

«C’est un endroit qu’on a laissé aller au cours des années, un peu malgré nous. Il y a eu beaucoup de vandalisme aussi. Mais on ne peut plus laisser aller ça et on veut le remettre sur la carte», indique-t-il.

À court terme, ce sont environ 50 000 $ qui ont été affectés pour des réparations urgentes, pour réparer des escaliers branlants, les maisonnettes défraîchies et des ponceaux affaiblis. Outre les réparations sur le site, la Ville veut doter le «parc des écureuils» d’une nouvelle vocation. Devant la multitude de projets possibles pour revamper les sentiers, Tourisme Sept-Îles a été mandaté pour trouver la, ou les meilleures orientations possible. Pascale Poney, agente de développement de l’organisme, souligne que la démarche vient tout juste de débuter.

«On est à l’étape d’évaluer le tout et de trouver des idées. Un sondage circule d’ailleurs en ce moment pour connaître les habitudes d’utilisation des visiteurs et ainsi mieux cibler les orientations du projet de revitalisation. Ça va grandement nous aider à cibler vers où on s’en va. On devrait avoir du concret dans les prochains mois», mentionne-t-elle.

Intégrer le sentier des sculptures ?

Tout est sur la table pour l’instant concernant le futur parc Aylmer-Whittom selon M. Gwilliam. Il n’écarte pas non plus l’idée d’intégrer dans le projet le «sentier des sculptures» de l’artiste-soudeur Jean-Pier Synnot. Situées dans un boisé du parc Ferland, les créatures de métal de M. Synnot sont un attrait en elles-mêmes. Elles sont pourtant méconnues de la clientèle touristique.

«Est-ce qu’on pourrait intégrer ça dans une vocation artistique et un peu plus culturelle ? Peut-être, je ne dis pas non c’est certain», laisse entendre Patrick Gwilliam.

Pour sa part, Pascale Poney mentionne que plusieurs personnes suggèrent d’intégrer le site au projet de revitalisation.

«On y pense nous aussi. Il va falloir voir avec M. Synnot s’il y a un intérêt de son côté avant d’entamer un projet, mais je peux vous dire qu’on l’a effectivement en tête. C’est un endroit intéressant pour le tourisme et pour toute la population, un lieu vraiment magique. On ne s’attend pas à tomber sur de telles merveilles en se promenant comme ça dans les sentiers», affirme-t-elle.

Le sentier des sculptures de M. Synott fait partie des Sentiers de la nature, qui relient le district Ferland au parc Aylmer-Whittom et qui devraient être revitalisés en même temps que ce dernier.

«Mais avant de se lancer dans quoi que ce soit, on veut avoir un plan et bien s’orienter pour aller chercher les subventions disponibles. Suite à leur étude, les gens Tourisme Sept-Îles feront des recommandations au conseil municipal. Si le conseil se positionne en faveur de celles-ci, il y aura évaluation et recherche de subventions», explique M. Gwilliam.