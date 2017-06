La Ville s’entend avec ses pompiers

Crédit photo : Archives

Une première convention collective entre les pompiers et la Ville de Sept-Îles a été conclue.

Le conseil municipal a autorisé, mardi, la signature d’un premier contrat de travail avec la section locale du Syndicat des pompiers et pompières du Québec. La convention collective s’échelonne sur 5 ans. Elle comprend notamment des augmentations salariales annuelles rétroactives de 2% pour les années 2015, 2016 et 2017. Elles seront de l’ordre de 1% par année pour 2018 et 2019.

Une quarantaine de pompiers et pompières œuvrent à temps partiel au sein du Service de la sécurité incendie de Sept-Îles.