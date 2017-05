La Ville de Sept-Îles lance un nouveau service d’alertes automatisé

Crédit photo : Archives

Lors de la réunion du conseil du 8 mai, le maire Réjean Porlier a annoncé la création d’un nouveau service d’alertes automatisé permettant aux citoyens de recevoir les avis municipaux importants. Un outil supplémentaire pour rejoindre un maximum de personnes en un minimum de temps.

«Ce nouveau système d’appel automatisé vient s’ajouter aux autres outils utilisés par la Ville pour communiquer avec les citoyens. Dans des situations où le temps presse, il permettra de joindre un maximum de personnes en un minimum de temps, augmentant ainsi le sentiment de sécurité du public», soutient le maire Porlier.

Les personnes détentrices d’une ligne résidentielle et dont le numéro figure dans l’annuaire téléphonique (411) sont automatiquement inscrites au service. Par contre, celles dont le numéro est confidentiel, celles qui ont un cellulaire, mais pas de ligne résidentielle, les nouveaux arrivants et les personnes qui ont déménagé sur une autre rue de Sept-Îles en cours d’année, ne sont cependant pas inscrits au service et sont invitées à visiter le site Internet pour y adhérer.

Un portail citoyen est accessible via le site Internet de la Ville de Sept-Îles. On peut s’inscrire au service, ajouter des coordonnées telles que les numéros de cellulaire et les adresses courriel, ou modifier ses préférences pour la réception des messages.

Les citoyens inscrits au service recevront les avis municipaux importants tels que ceux liés aux mesures d’urgence, les avis concernant l’eau potable, les interruptions de service et les messages en lien avec des travaux majeurs, par exemple. Le système d’appels automatisé diffuse de façon ciblée (selon le secteur géographique, par exemple) par message vocal, courriel ou texto, les avis émis par la Ville. Si la personne est absente, le système laisse un message sur la boîte vocale.