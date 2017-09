La Ville de Sept-Îles avance 29 000$ à Vieux-Quai en fête

Crédit photo : archives

Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a autorisé l’avance d’un montant de 29 000 $ pour Vieux-Quai en fête (VQF), afin que l’événement puisse payer certains de ses fournisseurs. L’argent sera remboursé lorsque le comité organisateur du festival recevra la subvention gouvernementale qu’il attend.

«Cette année, le VQF a fait une demande de subvention auprès d’un nouveau programme gouvernemental et on s’est qualifié pour en recevoir une. En raison de délais administratifs du côté du ministère, on est contraint de demander une avance», explique le trésorier de Vieux-Quai en fête, Christian Noël.

Selon VQF, le montant servira à payer certains fournisseurs locaux et ainsi conserver une saine relation avec eux, en vue des éditions futures.

Rejoint par téléphone, le maire Porlier réitère sa confiance envers le VQF. «Étant un partenaire majeur, il allait de soi que nous allions les aider autant que faire se peut. Même s’il reste certains ajustements à faire, nous, on a confiance en leur nouveau départ. Il faut quand même rappeler que ce montant sera remboursé», a-t-il dit.

Par ailleurs, bien que les rapports finaux ne soient pas achevés, le VQF assure être de retour sur la bonne voie. «L’édition a été beaucoup mieux que l’an passé, on se rapproche plus des résultats des autres années», résume Christian Noël.