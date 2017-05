Le Vieux-Quai en Fête: Une programmation diversifiée dévoilée

Crédit photo : Le Nord-Côtier

C’est aujourd’hui au Café Campus du Cégep de Sept-Îles que le conseil d’administration et le comité organisateur du Vieux-Quai en fête ont dévoilé la programmation de sa 24e édition qui se tiendra du 13 au 15 juillet.

Présenté par Aluminerie Alouette, le festival accueillera sur sa scène principale le Boogie wonder band, Undercover Legends of Rock, Jonas, King Melrose et La Chicane. Les festivaliers pourront à nouveau avoir accès à un service de consommation d’alcool sur place lors de la présentation de ces spectacles.

De son côté, la scène TELUS laissera place à la diversité grâce à des prestations de Grimskunk, The Heazytones, Guy Bélanger, Steve Hill, les hôtesses d’Hilaire et Orloge Simard. Cette année, la scène country se transportera les 14 et 15 juillet au Centre des congrès de Sept-Îles. Ce volet de sa programmation n’a pas été dévoilée.

Comme auparavant, la zone jeunesse Optimiste qui inclut la tente jaune Mine Arnaud demeurera accessible gratuitement aux familles septiliennes. À cet endroit, jeux gonflables, maquillages, magicien, mascottes, artistes locaux et clowns seront au rendez-vous.La fête se terminera par la présentation des traditionnels feux d’artifice, présentés par Attraction Radio, le 15 juillet à 22h30.

Le passeport Alouette, donnant accès à tous les spectacles présentés en soirée lors du Vieux-Quai en Fête, est en prévente, d’ici le 4 juin, au coût régulier de 40$, ainsi que pour les aînés et les étudiants au coût de 35$.