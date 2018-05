Vieux-Quai en Fête 2018 : Karim Ouellet et Galaxie s’ajoutent à la programmation

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le Vieux-Quai en Fête a dévoilé la programmation complète de sa 25e édition. Karim Ouellet et Galaxie s’ajoutent notamment aux noms déjà révélés. Le country et la diversité seront à l’honneur, tandis que les activités familiales du dimanche sont de retour.

La 25e édition du Vieux-Quai en Fête Aluminerie Alouette aura lieu du jeudi 12 au dimanche 15 juillet 2018. L’organisation a sondé les festivaliers pour connaître leurs préférences musicales. Il en résulte une programmation diversifiée et riche en musique country.

Le samedi soir débutera sur la scène Loto-Québec avec les prestations du chanteur pop Karim Ouellet et du groupe pop-rock Galaxie. Numérik présentera ensuite les traditionnels feux d’artifice, après quoi la soirée déménagera sur la scène diversité Telus. Les groupes Blanche et Noir (alternatif) et Bodh’aktan (rock folk celtique) y mettront « le feu à la place » pour terminer en beauté.

Sur la scène Loto-Québec, les flamboyants Caravane et Valaire feront danser les jeunes adultes le jeudi soir avec leur musique pop-techno. Le vendredi sera country alors que Irvin Blais se produira en soirée.

Au Coin country ITUM, le chanteur Laurie Leblanc sera en vedette le samedi soir à 23h00. De plus, cowgirls et cowboys pourront danser gratuitement sur la musique des artistes locaux les vendredi et samedi en journée.

La scène diversité Telus accueillera le groupe hip-hop Alaclair Ensemble et la formation de musique électronique Qualité Motel le jeudi soir. Le vendredi soir sera explosif avec le rock de Hommage à System of a Down, suivi du groupe métal Anonymus.

«Je crois qu’on a une super programmation cette année qui va plaire à tout le monde», a déclaré la coordonnatrice Valérie Whittom.

Coûts

Le passeport se détaille 48 $ pour les adultes et 40 $ pour les aînés et les étudiants. Le billet pour une soirée coûte 20 $ pour tous.

Les passeports et les billets sont en vente à la salle de spectacle Jean-Marc-Dion, sur leur site web, ainsi que dans les dépanneurs Couche-Tard de Sept-Îles et Port-Cartier.

Les festivaliers pourront acheter et consommer de l’alcool sur le site lors des spectacles en soirée.

Des activités familiales seront offertes aux enfants en journée, y compris le dimanche. Les jeunes pourront entre autres s’amuser avec les jeux gonflables.

Les activités de la tente jaune seront dévoilées ultérieurement.