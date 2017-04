Le Vieux-Poste de Sept-Îles se transforme en lieu de tournage

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Une équipe de production d’ICI Radio-Canada Télé de Moncton s’est installée confortablement au Vieux-Poste de Sept-Îles, du 10 au 12 avril, pour procéder au tournage de l’une des huit émissions de «Prise de son».

Animée par l’auteur-compositeur-interprète Jean-François Breau, cette émission à saveur musicale cherche à mettre en lumière le talent d’artistes de la francophonie canadienne dans une formule intimiste et conviviale. Sous la direction musicale d’Éloi Painchaud, elle met en lumière le talent d’un artiste local et deux artistes voyageurs. Tous ensembles, ils ont interprété neuf chansons soient six originales et trois reprises.

En cours depuis maintenant un mois, le tournage de ce concept d’émission se déroule dans huit villes réparties un peu partout au Canada. La diffusion se fera à compter de la fin juin sur ICI ARTV et ICI Radio-Canada Télé. Le contenu musical sera aussi accessible sous divers formats sur diverses plateformes de diffusion.