Vers une première convention collective avec les nouveaux actionnaires du lac Bloom

Crédit photo : Champion Iron Limited

Minerai de fer Québec et le Syndicat des Métallos en sont venus vendredi à une entente de principe sur un premier contrat de travail de trois ans. Cette étape marque un nouveau jalon vers la reprise des activités à la mine du lac Bloom, auparavant détenue par Cliffs Natural Resources.

Les travailleurs de la section locale 9996 du Syndicat des Métallos se prononceront sur cette entente les 8, 14 et 15 novembre. «Nous pensons en être arrivés à une entente valable. Les négociations se sont bien déroulées, dans un climat de respect mutuel», a indiqué par communiqué Dany Maltais, représentant syndical.

Même son de cloche du côté de Minerai de fer Québec qui salue une entente «mutuellement bénéfique» qui «insuffle la stabilité recherchée» avec les employés, considérés par l’employeur comme un «actif incontournable dans les opérations de la mine».

«De toute évidence, nous posons un nouveau jalon dans notre ambition de redémarrer cette mine à fort potentiel conformément à l’échéancier prévu dans notre étude de faisabilité», a mentionné par communiqué le chef des opérations chez Minerai de fer Québec, David Cataford.

Relance prévue en février

La mine du lac Bloom n’est plus en opération depuis novembre 2014. Seul un nombre minimal de travailleurs étaient demeurés sur place pour assurer l’entretien du site et sa sécurité. Présentement, 150 travailleurs y sont à l’œuvre et il est prévu que ce nombre grimpe à 300 lorsque les activités y atteindront leur vitesse de croisière. Minerai de fer Québec planifie la relance pour février 2018.

«On pense avoir en main ce qu’il faut pour une relance dans un bon climat de travail. Ce sera maintenant aux membres d’en décider dans les prochaines semaines », a ajouté M. Maltais.

Avec Émy-Jane Déry