Vers un nouveau pavillon d’accueil pour les croisiéristes 

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Destination Sept-Îles Nakauinanu franchit un pas de plus dans son projet de construction d’un nouveau pavillon pour les croisiéristes grâce à un appui de 175 000$ de la part de la Ville de Sept-Îles. La résolution a été adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 27 mars et est conditionnelle à des investissements du Port de Sept-Îles, ITUM et Tourisme Québec.

Par Frédérick Tétreault

Le projet d’environ 1,2 million permettra de rénover le hangar servant actuellement d’entrepôt pour le chapiteau d’accueil actuel afin d’en faire une aire de réception permanente pour les touristes. «Ce sera situé à côté des bureaux administratifs du Port dans le hangar où était à l’époque l’entreprise Bouchard Blanchette. On parle d’un espace d’environ 250 mètres carrés», explique la directrice et chef d’escale chez Destination Sept-Îles Nakauinau, Marie-Ève Duguay.

En aménageant des installations d’accueils intérieures permanentes, l’organisme réduira les coûts de main-d’œuvre et de logistique relatifs au montage et au démontage du chapiteau actuel en plus de se donner l’opportunité d’accueillir des navires pendant les quatre saisons. «Il y a de la demande pour novembre, mais il y a trop de vent et de froid pour monter le chapiteau. C’est clair qu’un bâtiment permanent nous permettra de prolonger notre saison. Nous sommes justement en train de développer un marché hivernal», précise-t-elle.

Espace multifonctionnel

Pour combler les périodes plus tranquilles, le pavillon sera converti en espace multifonctionnel. Une entente de service avec le service des loisirs de la Ville est prévue afin de rendre l’espace disponible aux différents organismes communautaires. On pense notamment au groupe de danse Tam ti delam qui pourrait s’en servir comme lieu de répétition.

L’organisme précisera tous les détails de son projet lors de la présentation publique de son plan de croissance qui aura lieu à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville à 14h, le 6 avril. Ce grand rassemblement annuel est une première pour Destination Sept-Îles qui invite tous les partenaires et la population à venir découvrir leurs orientations.

L’administration profitera également de l’occasion pour lancer les célébrations de ses dix ans d’existence avec le dévoilement de leur nouvelle image de marque et de leur nouveau site web.