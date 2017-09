Véronik Mallet doit attendre encore un peu!

Crédit photo : Courtoisie

Le retour à la compétition pour la Septilienne Véronik Mallet ne se fera pas à la Souvenir Georges-Éthier de Beauport au calendrier du 28 septembre au 1er octobre à Beauport. La patineuse, à l’écart depuis un peu plus d’un an, doit y renoncer. Son pied n’est pas encore à point.

L’état du pied de l’athlète de 23 ans s’améliore cependant. La troisième injection de cortisone s’est avéré la bonne si l’on peut dire. L’endroit de la douleur est enfin trouvé! D’autres rendez-vous sont prévus.

Véronik Mallet passera droit la compétition Souvenirs Georges-Éthier et profitera donc d’un laissez-passer pour avoir accès directement aux Championnats «A» Section Québec – Patinage Canada 2018 qui se tiendront du 3 au 5 novembre à Boucherville. Un «bye» qui la rassure, lui laissant plus de temps pour se préparer.

«Ça fait un an que je n’ai pas fait de compétition, je ne suis pas prête à 100%. Je retrouve la forme et rattrape mes sauts», a fait savoir la patineuse. Mallet espère pouvoir être de la Compétition Invitation Carole Gauthier à l’horaire le week-end de l’Action de Grâce. Elle se limiterait à son programme court. «C’est moins demandant et je serais contente juste d’y participer».

La dernière année aura été en montagne russe pour la Septilienne, année de hauts et de bas, au rythme des douleurs du bien. «Mon moral va avec mon pied, mais j’essaie de rester positive». Un coup les premières compétitions du retour sur la glace passé, elle pourra établir ses objectifs pour la suite des choses.