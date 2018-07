Valaire et Qualité Motel : un doublé électro pour fêter tard

Crédit photo : Philippe Arsenault

La formation de musique électro-jazz Valaire fera danser la foule le jeudi soir au Vieux Quai en Fête. Les musiciens du groupe changeront ensuite de scène pour terminer la soirée avec un spectacle de Qualité Motel.

Le groupe Valaire (auparavant Mister Valaire) a été formé en 2003 par cinq Sherbrookois amateurs de jazz. C’est donc sans surprise que leur musique électronique porte encore les sons funky de la Louisiane après 15 ans et cinq albums studio.

Luis Clavis, percussionniste et chanteur dans le quintette, annonce que le spectacle de Valaire est conçu pour la scène avec sa mise en scène éclatée, trompette, saxophone, batterie, basse, guitare, percussions et claviers, en plus du chant.

Les pièces de Valaire seront interprétées par le chanteur invité Freddy V. C’est la première tournée au cours de laquelle les membres originaux du groupe invitent une 6e personne à se joindre à eux.

«C’est un show de party, un show dansant. Ça joue beaucoup et c’est vraiment fun à interpréter et à jouer. J’ose espérer que c’est l’fun aussi à regarder!» lance-t-il.

Les pièces du dernier album Oobopopop, composé en Louisiane, seront au cœur du spectacle. Des remix de chansons québécoises sont aussi à prévoir.

Pour Luis Clavis, l’électronique permet d’ajouter un côté dansant au côté jazz. Il indique que les jeunes y trouvent leur compte, mais aussi les plus vieux.

«Même les gens plus âgés l’apprécient parce qu’ils voient que c’est joué, que c’est interprété et qu’il y a de l’âme», déclare-t-il.

Migration au Qualité Motel

Après leur spectacle de Valaire, les musiciens du groupe se transformeront en Qualité Motel pour offrir un spectacle de musique électronique.

«C’est l’idéal!» s’exclame Luis Clavis.

Il explique que la formule Qualité Motel est justement faite pour continuer le party après avoir décollé sur Valaire.

«Une fois que les gens ont été dégourdis par un show comme Valaire, après ça, ils vont continuer à boire et à se laisser aller avec Qualité Motel», dit-il.

Les intéressés peuvent découvrir les groupes Valaire et Qualité Motel et leur musique sur leurs sites web respectifs et sur les sites de streaming tels Bandcamp et Spotify. Qualité Motel a d’ailleurs lancé une nouvelle chanson, Sometimes, le 21 juin.