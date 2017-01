UNESCO: Québec donne son appui à Anticosti

Crédit photo : municipalité d'Anticosti

À 48 heures de la date limite du dépôt des mises en candidature, Québec annonce qu’il donne son appui à l’île d’Anticosti, mais aussi au Fjord du Saguenay dans la foulée de l’appel lancé par Ottawa pour soumettre «des endroits exceptionnels au pays» à l’UNESCO.

La décision de l’État a été rendue publique après la séance du conseil des ministres, mercredi. La municipalité d’Anticosti a dévoilé la semaine dernière à Montréal, sa candidature moussée de nombreux appuis de la communauté autochtone, de scientifiques et d’élus, mais le nom du gouvernement du Québec manquait toujours à l’impressionnant «dossier» monté par l’île de la Minganie.

«Ce n’était pas obligatoire (l’appui de Québec), mais c’est presque un incontournable. Ça vient donner un appui additionnel et majeur», a expliqué le porte-parole du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, François Caouette. «En donnant cet appui, on s’engage également à répondre à tous les critères et responsabilités que ça implique» si l’île est retenue.

Il faut rappeler que la société Hydrocarbures Anticosti, dont l’État est partenaire, cherche à exploiter les hydrocarbures sur l’île, un projet qui est loin de faire l’acceptabilité sociale. Les maires et chefs innus de la Minganie se sont d’ailleurs déjà dit contre le projet, qui est au stade de l’exploration.

L’éventualité de crainte de poursuites par les partenaires privés a été évoquée par certaines sources dans Le Devoir, pour expliquer le délai avant de donner l’appui. «Le gouvernement a décidé de donner son consentement à la candidature d’Anticosti donc, on peut présumer d’ores et déjà que toutes ces choses-là ont été analysées», a indiqué M. Caouette.

«Un dossier complet»

En conférence de presse à Montréal, le maire John Pineault s’est targué de présenter «un dossier scientifique complet» représentant «l’aboutissement d’un effort exceptionnel» de toute la communauté pour faire reconnaître «le caractère unique de l’île». «En peu de temps, nous avons obtenu l’appui de la communauté scientifique, de nos partenaires et amis les Innus de la Côte-Nord» et de bien d’autres, a énuméré le maire.

«Protéger et mettre en valeur le caractère unique de notre territoire en offrant une qualité de vie exceptionnelle et proche de la nature, c’est ce qui nous anime depuis le début», a poursuivi John Pineault.

La municipalité a notamment misé sur le «site géologique extraordinaire» et le «paysage culturel unique au monde» de l’île «qui mérite sa place aux côtés des grands jalons de notre passé». Des scientifiques d’un peu partout au monde ont même appuyé la candidature. «L’UNESCO reconnaît les sites ayant une valeur universelle exceptionnelle, notamment les sites représentatifs des grands stades de l’histoire de la Terre. C’est le cas d’Anticosti», a affirmé le professeur à l’Université d’Ottawa, André Desrochers.

«Anticosti est le meilleur laboratoire naturel pour l’étude de la première extinction de masse du vivant, il y a près de 445 millions d’années», a-t-il ajouté. Selon certains experts, aucun site ne figurant à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ne couvre «cette période cruciale de l’histoire de la Terre».

Appuis citoyens

Quelque 23 000 citoyens ont manifesté leur appui à la candidature de l’île sur le site Internet mis en ligne pour supporter les démarches de la municipalité. «Ça démontre à quel point le paysage d’Anticosti a une place privilégiée dans l’imaginaire et le cœur des Québécois», a lancé la chargée de projet Aires protégées chez Nature Québec, Sophie Gallais. Le Parti québécois et Québec solidaire ont aussi appuyé la candidature.

C’est Ottawa qui doit soumettre à l’UNESCO les sites retenus au Canada. En août, la ministre fédérale Catherine McKenna, notamment responsable de Parcs Canada, a invité les Canadiens à soumettre la candidature des endroits les plus exceptionnels du pays dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.