Une nouvelle ère s’installe au Triathlon de Port-Cartier

Crédit photo : Karl Tremblay

Un vent de renouveau a soufflé sur le Triathlon de Port-Cartier samedi. Après une 25e édition en 2017 marquée par une participation record, le rendez-vous de 2018 a fait place à de la nouveauté, notamment au niveau du chronométrage. Et il aura fait tout de même beau!

La participation à la 26e édition aura été plus modeste que celle soulignant le quart de siècle de l’événement. Près de 240 participants, quelque 90 de moins que l’an dernier. Une baisse certainement attribuable à la chaleur et au beau temps qui tarde à s’installer confortablement.

«Nous avons eu un beau triathlon, avec une belle température. Il y a eu moins d’inscriptions vu l’été tardif», a souligné la présidente et mère du Triathlon de Port-Cartier, Murielle Pitre.

Nouveautés

L’édition 2018, la 26e, a fait place à de la nouveauté. Le système de chronométrage était assuré par Sportstats. Le temps des participants sortait grâce à un système de puce. «Ça nous a permis de nous apprivoiser à ce nouveau système pour nous. On est rendu là, c’est nécessaire. La formule a été appréciée», a mentionné Mme Pitre.

L’organisation a aussi remanié la programmation de la journée. Au lieu d’une seule remise de médailles avec un souper le soir, elle en a tenu une après les catégories du matin et une autre après celle de l’après-midi.

La relève s’annonce toute aussi intéressante. Plusieurs jeunes étaient du Triathlon de Port-Cartier de samedi dernier dans les catégories Jeux du Québec. «La troisième génération embarque», a-t-elle renchéri.

Aux Jeux

Six Port-Cartois ont profité de la compétition pour assurer leur place pour les Jeux du Québec qui s’ouvriront à Thetford le 27 juillet. Les Girard, Jacob et Antoine y seront du côté masculin, tout comme Isaac Moreau. Chez les filles, on retrouve Maxim Dumas, Anélia Lapierre et Laurianne Vigneau. Les compétitions de triathlon se dérouleront du 28 au 31 juillet. Jacob et Maxim en seront à leur deuxième participation aux couleurs de la Côte-Nord.

Résultats complets au www.sportstats.ca.

