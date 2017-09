Une ère nouvelle

Crédit photo : Le Nord-Côtier

À titre de journaliste culturel, je songeais depuis un bon moment à apporter un certain renouveau à la chronique 100% Québec. Conjointement avec la nouvelle directrice de l’information au Journal, Emy-Jane Déry, cette envie de vous faire part de mon intérêt pour différents modes d’expression artistique est devenue du concret avec Simplement Éric.

L’amateur de culture que je suis pourra maintenant s’offrir le privilège de vous livrer ses commentaires sur un spectacle qu’il a vu, un livre qu’il a lu, une exposition en arts visuels qu’il a appréciée ou un film qu’il a visionné. J’en profiterai aussi pour réagir sur certains sujets qui m’interpellent directement. Bien sûr, le tout restera relié au monde culturel avec un gros C.

L’arrêt de la chronique 100% Québec ne signifie pas pour autant la fin des chroniques musicales. Même si elles seront moins nombreuses, ce mode d’expression artistique demeure toujours l’un de mes préférés à ce jour. Je ne fais ici qu’élargir mes horizons et j’espère pouvoir à nouveau compter sur votre soutien en tant que lecteur.

Je demeure convaincu que vous aurez tout autant de plaisir à me suivre qu’auparavant. C’est un intéressant virage qui me permettra d’être plus incisif à certaines occasions. Plus que tout, cette chronique sera le reflet de cette diversité que j’apprécie tant et dont je fais la promotion depuis plusieurs années.