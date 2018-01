Une deuxième édition du OFF Ciné7 plus étoffée et éclectique

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Du 11 au 19 janvier, huit activités seront présentées à la population de Sept-Îles et des environs pour l’aider à se mettre en mode cinéma. Une programmation plus imposante, qui surprend par sa très grande diversité, est proposée pour la seconde édition du volet OFF Ciné7.

Le tout débutera par la présentation d’un match de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) sous le thème du cinéma, le 11 janvier, à 20h, au petit théâtre du Centre socio-récréatif. Le lendemain, à 19h30, le Musée régional de la Côte-Nord sera l’hôte de l’activité «Les p’tites vues du Musée», qui consiste en la projection de courts-métrages d’ici et d’ailleurs. Une sélection qualifiée «d’assez éclectique».

Pour une première fois, la formation offerte aux membres du jury du Festival Ciné7 sera ouverte au public. Elle se donnera le 13 janvier, 13h, à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Les personnes intéressées pourront s’initier au langage technique touchant la réalisation, le scénario, la direction et la trame sonore, principalement. Des cafés et des brioches seront offerts sur place.

Ski et cinéma

La Station récréotouristique de Gallix se joint à la partie par la projection de films de glisse à son chalet, le 13 janvier, 16h. Des œuvres primées dans différents festivals qui mettent de l’avant la réalisation de rêves les plus fous par des passionnés de sports de montagne. Une manière originale pour ces usagers de terminer une journée en beauté. Le même jour à 17h30, le Edgar Café Bar récidive aussi avec Cinéma sonore. Une soirée d’écoute publique qui permet aux gens de découvrir ce qui se fait de mieux en création sonore, grâce à neuf capsules auditives.

Après avoir sillonné à l’automne les routes du Canada, une caravane de diffusion du Wapikoni s’arrêtera au Musée Shaputuan de Uashat, le 15 janvier, 19h30. Pas moins de 14 courts-métrages à saveur autochtone seront projetés en présence de deux réalisateurs : Jean-Charles Pietacho d’Ekuanitshit et Nicolas Jr. Fontaine de Uashat.

Les amateurs de cinéma seront aussi invités à tester leurs connaissances cinématographiques, le 17 janvier, 19h30, au Edgar Café Bar et à visionner des films coquins au Bar Le Diamant, le 19 janvier, 21h.

À l’exception de la soirée d’impro de la LIS au coût de 3$, toutes les autres activités du volet OFF Ciné7 sont gratuites.