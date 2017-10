Un train d’ArcelorMittal entre en collision avec un camion poids lourd

Crédit photo : Le Trait d'Union du Nord

Un camionneur est sorti indemne d’une collision avec un train de la minière ArcelorMittal, lundi après-midi, sur la route 389 entre les mines du Mont-Wright et de Fire Lake, près de Fermont. Le camion poids lourd a été coupé en deux sous la force de l’impact.

Le camionneur s’en est sorti avec des blessures légères. Selon la Sûreté du Québec, la collision est survenue à un passage à niveau vers 15h45, lundi, dans le secteur de la rivière Mouchalagane. La route a été fermée jusqu’à 18h. Le poids lourd était vide.

Le conducteur a aperçu à sa droite un train immobilisé à sa droite sur une voie de contournement. Ce dernier «ne s’est pas méfié», selon le porte-parole de la SQ, Jean Tremblay, et n’a pas vu qu’un autre train s’en venait à sa gauche. M. Tremblay précise qu’il n’y a pas de feux, ni de barrières indiquant le passage d’un train dans ce secteur de la route 389.

Travaux à venir

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent, a «hâte» que les travaux pour moderniser la route 389 commencent dans le tronçon menant de la mine Fire Lake à Fermont. Au terme des travaux, les camionneurs et les automobilistes ne traverseront qu’une fois le passage à niveau de la voie ferrée d’ArcelorMittal au lieu de 11 fois à l’heure actuelle, explique le maire.

Des travaux ont présentement cours pour moderniser les 570 km de route séparant Baie-Comeau de Fermont, seule route reliant les deux villes. Selon l’échéancier du ministère des Transports, les travaux sur le tronçon d’une centaine de kilomètres entre Fire Lake et Fermont devraient débuter en 2019. «Présentement, ce n’est pas évident pour les camionneurs. (Une fois les travaux complétés) ça va être plus sécuritaire», a mentionné M. St-Laurent.

Selon le journal Le Trait d’Union du Nord, une partie de la route 389 a été bloquée quelques heures en raison de cette collision sans que le système Québec 511 du ministère des Transports du Québec n’en fasse mention en raison «d’un bris du système de communication». Il n’a pas été possible d’obtenir plus d’informations de la part du ministère. Il n’a pas non plus été possible de savoir si la collision a eu un impact sur la production d’ArcelorMittal.

ArcelorMittal opère une ligne de chemin de fer privée entre ses installations portuaires et l’usine de bouletage de Port-Cartier et les mines de Fire Lake et du Mont-Wright, près de Fermont.