Un tournoi comme dans l’temps!

Les équipes sportives des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles vous invitent à voyager dans le temps les 8 et 9 décembre prochains. Un tournoi de financement de volleyball «Vintage» se tiendra dans les murs du collège, le tout pour ses clubs de volley, de basket et de cross-country.

Le Tournoi «Vintage» se jouera selon les règles des années 90. Deux manches de 15 points par partie, point accordé qu’en possession du service et autres règlements du temps. Sans oublier, vos vieux SUGI, votre bandeau et pièces d’équipement de l’époque.

Ça se passera en 6×6 le vendredi soir et le samedi en journée au gymnase du Cégep de Sept-Îles dans les catégories Compétition et Récréation, tant chez les hommes que chez les femmes. Le samedi soir, les participants se déplaceront au café-campus pour une soirée festive et musicale. Le coût d’inscription est de 180$ par équipe. Vous procédez auprès de Caroline Mailloux, par courriel à caroline.mailloux@cegepsi.ca ou par téléphone au 418 962-9848, poste 262.

Autres Voyageurs

Côté résultats, outre la performance de l’équipe de volleyball féminin (division 2), qui a compilé un dossier de trois victoires et une défaite à son premier tournoi à Chicoutimi le 14 octobre, cinq étudiants-athlètes du Cégep ont pris part, la même journée, au Championnat régional de cross-country, à Forestville. Lauren Saucier a pris le deuxième rang en classe Ouverte chez les femmes. Les autres coureurs étaient Marianne Mitrovic, Aurélie Déraspe, Élodie Tremblay et Simon Latendresse. Ils ont été entraînés par Anne Ross.

Au basketball, les gars dirigés par Yves Girard et Duane Cody sont allés dans le Bas-Saint-Laurent en septembre jouer des matchs hors-concours contre les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup et les Capitaines du Cégep de Matane. Ils évolueront dans la Ligue Ol’School de Sept-Îles et devraient se rendre à Jonquière en cours d’année pour affronter une équipe juvénile division 1, en plus de participer en janvier à la Classique Parmalat Lactantia à Québec.

Pause du soccer

Les Voyageurs devaient être de la partie en soccer intérieur pour la saison qui allait s’amorcer en janvier, mais un nombre limite de joueurs fait que c’est sur la glace pour cette année. «En soccer, l’équipe a toujours été fortement constituée d’étudiants internationaux, et le bassin est moins grand cette année pour permettre un club dans une ligue compétitive», a expliqué Caroline Mailloux, responsable à la vie étudiante au Cégep de Sept-Îles. Son souhait et celui du directeur technique de l’Association régionale de soccer, Stéphane Pagès, serait la mise sur pied de plus d’équipes scolaires au secondaire, ce qui pourrait assurer la relance dans les années à venir.