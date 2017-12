Un hiver animé de spectacles s’annonce à la Shed-à-Morue

Crédit photo : Courtoisie

Même si l’hiver s’annonce froid, la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre continuera de s’animer au cours des prochains mois avec la présentation de 12 spectacles. À ce menu diversifié s’ajoute aussi la projection de cinq films-voyage des Aventuriers Voyageurs.

Le coup d’envoi sera donné en théâtre avec Irène sur Mars (17 février). Cette production du Théâtre À tour de rôle et Marée Haute relate une histoire de transmission difficile et d’incompréhension. Son action tourne autour du testament d’une femme à l’aube de la vieillesse, qui n’a plus rien à perdre. Alors que son fils veut la placer dans une résidence pour personnes âgées, une femme lui annonce qu’elle s’est inscrite à un projet populaire de colonisation martienne. La voici qui se retrouve à son tour finaliste pour aller sur Mars.

Humour

En couple dans la vraie vie, les humoristes Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais sont en vedette dans Love (22 février). Au cours de ce spectacle, ils donnent leurs meilleurs trucs aux gens pour qu’ils réussissent à avoir un couple aussi solide que le leur. Au menu, stand-up, chansons, vidéo et jeu-questionnaire. Un humour qualifié de naïf et «trash» qui constituerait «la plus grande conférence sur l’amour après celle de Raël», selon Mme Vaillancourt.

Composé d’anecdotes complètement hilarantes, Le jardin secret de Marthe (24 mars) met en lumière une femme au quotidien peu banal, dont la vie semble être une aventure joyeuse et échevelée à son image. Un numéro autour de l’achat d’un bikini devrait en faire rire plusieurs. Considérée comme un fleuron culturel des Îles-de-la-Madeleine, Tante Emma (27 avril) fera découvrir en humour et en chansons son petit coin de paradis. Une veillée qui s’annonce riche en émotions.

Pour connaître la relève du milieu humoristique, la tournée des finissants de l’École nationale de l’humour (2 mai) est devenue un incontournable. D’une durée de 90 minutes, ce spectacle met en vedette quinze artistes, quinze styles, quinze visions du monde à travers des numéros solos et de groupe. Reconnu pour son sens aigu de l’absurde, Jean-Thomas Jobin (7 mai) présente Apprendre à s’aimer. Il repousse à nouveau le ridicule au-delà de toutes limites.

Chanson

Grand gagnant de La Voix 5, Ludovick Bourgeois (5 mars) interprètera les chansons issues de son premier album avec la charmante désinvolture qu’on lui connaît. À cela s’ajoute aussi des classiques d’ici et d’ailleurs qui lui ont permis de se démarquer, lors de ce populaire concours de talent télévisuel suivi par une moyenne de 2,6 millions de téléspectateurs.

S’en suit Caroline Savoie (6 avril) qui a parcouru un long chemin depuis sa victoire à l’édition 2015 du Festival international de la chanson de Granby. Ne suivant que son cœur, cette Acadienne présentera sur scène les chansons de son premier album. Un univers intime et réconfortant.

Figure de proue de deux groupes marquants dans le paysage musical,soit Vilain Pingouin et Noir Silence, Rudy Caya et Jeff Dubé sont à l’honneur dans Frères d’armes (20 avril). L’occasion parfaite pour entendre de grands classiques tels que «Je marche seul», «Le train», «Salut Salaud», «On jase de toi» et «Malade», dans des versions plus intimistes.

Jeunesse

La danse sera à l’honneur avec la compagnie Bouge-de-là qui présentera 26 lettres à danser (24 février). Un voyage au cœur des lettres et des mots s’adressant principalement aux jeunes de 4 à 10 ans. De leur côté, les élèves de l’école Monseigneur Labrie pourront assister à une représentation de la pièce Les haut-parleurs (16 mars) qui tourne autour des possibles blessures de l’adolescence.

Au cours des prochains mois, cinq destinations seront visitées par les Aventuriers Voyageurs soient Hawaii (16 janvier), Pérou (13 février), Bhoutan (13 mars), Brésil (10 avril) et Vietnam (8 mai). Ce sont tous des parcours de voyage racontés sous un angle plus intimiste. Une manière différente de voir le monde et de donner aux gens l’envie d’en découvrir toutes les richesses.

La mise en vente des billets débute ce lundi 11 décembre. Les heures d’ouverture de la billetterie sont du lundi au jeudi de 13h à 16h45, le vendredi de 8h à 11h45 et les soirs de spectacle à compter de 19h. Pour toutes informations, il est possible de joindre la coordonnatrice de la Salle de diffusion de la Shed-à-Morue, Claudia Richard, par téléphone au 418 538-1836.