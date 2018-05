Un été chargé à venir au Club de golf Ste-Marguerite

Crédit photo : courtoisie

Les adeptes de golf pourront bientôt «dépoussiérer» leurs bâtons et renouer avec leur sport sur les allées du Club de golf Ste-Marguerite. Avant d’y aller de frappes et de roulés, ils sont conviés à la «soirée de lancement de la saison 2018», qui a lieu ce jeudi 17 mai.

Dégustation de vins, défilé de mode pour présenter les nouveautés de la boutique et annonce des tournois pour l’été 2018 figurent au programme d’un 6 à 8, dès 18h, ce jeudi, au chalet du Club de golf Ste-Marguerite. Les invités pourront profiter de rabais à la boutique, ouverte pour l’occasion. Il en coûte 20$ par personne (418 583-2488, poste 2).

Début

Le pro du Club Ste-Marguerite, Jean-Pierre Morin, estime qu’entre «le 23 mai et le 26 mai nous jouerons au golf.» Une clinique est à l’horaire pour les 26 et 27 mai, ainsi que le 10 juin. Les informations et les inscriptions se prennent au numéro de téléphone mentionné plus haut.

Par ailleurs, le club bénéficiera de nouveaux partenaires pour la saison 2018, le montant des commandites se voyant même doublé.

Tournois

Quelques-unes des compétitions sur les allées de Ste-Marguerite ont été dévoilées à l’auteur de ses lignes. Un événement national du Circuit Canada Pro Tour sera disputé en marge du Tournoi des Marchands, qui comprendra d’ailleurs un spectacle pour sa 54e édition.

Le premier rendez-vous sera le Tournoi d’ouverture Synergica Électrique le 9 juin. Le Challenge du Pro – Groupe Whittom fera place à une formule revisitée les 7 et 8 juillet, le Défi Ste-Marguerite – Sept-Îles Toyota du 29 juillet amènera les joueurs à faire preuve d’astuces puisqu’ils seront limités qu’à quatre bâtons. Le Championnat du Club effectuera un retour le 12 août, après une quinzaine d’années sur les tablettes.