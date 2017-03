Uashat mak Mani-Utenam: Vers une révision du code électoral

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Uashat mak Mani-Utenam veut revoir son code électoral. Une consultation citoyenne s’amorce pour établir un meilleur lien de confiance avec les électeurs. Le comité de travail chargé de voir à la révision du code a lancé officiellement ses travaux, mardi.

À la suite de nombreux avis juridique, le président du comité, Antoine Grégoire, indique qu’il était devenu impératif de revoir les règles du jeu afin d’assurer au processus électoral une plus grande transparence. Sa dernière révision remontant en 1992.

«De nombreuses problématiques ont été soulevées, dont le droit de vote des Innus hors réserve. On se devait d’en tenir compte. On a beaucoup de difficultés à se situer avec les candidats. En ce moment, il n’y a pas de code d’éthique des candidats et il est essentiel qu’il y en ait un. J’en fais mon devoir», lance-t-il.

Selon le vice-président de ce comité, William Fontaine, l’adoption de nouvelles balises pour encadrer le rôle des élus contribuera aussi à augmenter le sentiment de confiance des électeurs à leur endroit.

Sans croire pour autant que le lien de confiance des gens à l’égard des élus s’est effrité, M. Fontaine accorde une grande importance à cette démarche de consultation. «On ne peut qu’en sortir gagnant. On souhaite vraiment que les gens soient nombreux à participer. On a besoin de ces nouvelles idées. Ce souci de transparence ne peut jouer qu’en notre faveur », affirme-t-il.

Les Innus de Uashat mak Mani-Utenam sont invités à s’exprimer sur le code électoral d’ici le 19 avril. Un cahier de discussion est mis à la disposition des personnes intéressées. Par la suite, le conseil de bande se donne pour objectif d’en faire son adoption d’ici le mois de juin.

Cependant, les nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à la suite des prochaines élections. Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, il suffit de se rendre au www.itum.qc.ca.